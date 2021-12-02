Национальность инвесторов: известна сенсационная причина глубокого простоя Филиппова

Украинский нападающий Сент-Трюйдена Александр Филиппов не может пробиться на футбольное поле уже больше полугода. Как выяснилось, причина скрывается не в форме форварда.

Похоже, что Александру Филиппову нужно искать новое место работы уже этой зимой. Украинец вообще не входит в планы главного тренера команды Бернда Холлербаха.

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Последний официальный матч нападающий провел еще 8 месяцев назад. Что касается текущего сезона, то он потерял даже место в заявке.

Кроме того, японские владельцы клуба привели в команду 4 нападающих-соотечественников. Именно их боссы хотят видеть на футбольном поле.

Контракт Филлипова с Сент-Трюйденом рассчитан еще на полтора года, но агенты начнут искать ему новую команду уже с 1 января. В 2020 году бельгийцы приобрели нападающего Десны за 1 миллион долларов.