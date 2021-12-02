Схоже на те, що Олександру Філіппову потрібно шукати нове місце роботи вже цієї зими. Українець взагалі не входить у плани головного тренера команди Бернда Холлербаха.

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Останній офіційний матч нападник провів ще 8 місяців тому. Що стосується поточного сезону, то він втратив навіть місце у заявці.

Окрім того, японські власники клубу привели у команду 4 нападників-співвітчизників. Саме їх боси хочуть бачити на футбольному полі.

Контракт Філліпова з Сент-Трюйденом розрахований ще на 1,5 року, але агенти почнуть шукати йому нову команду вже з 1 січня. У 2020 році бельгійці придбали нападника Десни за 1 мільйон доларів.