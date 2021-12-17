Мыколенко уже проходит медосмотр, контракт с Эвертоном согласован

Переход Виталия Мыколенко в Эвертон уже не за горами. Украинец будет строить карьеру на Туманном Альбионе.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что до объявления Виталия Мыколенко игроком Эвертона остались формальные мелочи. Клуб и футболист согласовали контракт, украинец уже проходит медосмотр.

Кстати Эвертон заплатит за Мыколенко фантастическую сумму – выплату разбили на части

Мыколенко переедет на Туманный Альбион на постоянной основе, Эвертон заплатит за него 20 миллионов фунтов. Зарплата футболиста и срок контракта неизвестны.

В текущем сезоне Мыколенко сыграл 21 матч и отдал 3 результативных передачи. В его переходе лично заинтересован звездный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес.