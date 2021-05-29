Мыколенко празднует День рождения: Ярмоленко и Ко поздравили его яйцами и мукой

29 мая 2021 , 10:50
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УАФ

Футболисты сборной Украины нашли креативный способ поздравить Виталия Мыколенко с днем рождения.

Сегодня защитник Динамо и сборной Украины празднует свое 22-летие.

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Футболисту надолго запомнится поздравление от партнеров по сборной. Когда футболист давал интервью, Андрей Ярмоленко и другие футболисты "забросали" его яйцами, мукой и водой. Такого Мыколенко не ожидал, однако не растерялся и успел закрыть лицо.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський