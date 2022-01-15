Мыколенко остался единственным левым защитником Эвертона – футболист настроен решительно

Виталию Мыколенко придется быстро адаптироваться к новым условиям и чемпионату. В Эвертоне не осталось исполнителей на его позицию.

После ухода Люки Диня в Астон Виллу у Виталия Мыколенко не осталось конкурентов на позицию левого защитника. Главный тренер команды Рафаэль Бенитес верит, что украинец справится с давлением и быстро адаптируется.

Интересно Бенитес поражен адаптацией Мыколенко – украинец демонстрирует исключительный профессионализм

Сам футболист осознает всю ответственность и готов доказать, что заслуживает выступать на самом высоком уровне. Он сосредоточен на работе и хочет показать максимум возможностей.

Я очень мотивирован играть и заменить известного футболиста. Самое главное для меня – одевать футболку Эвертона. То, что я чувствую – думаю, это хорошо для меня. Это делает меня лучшим игроком, более устойчивым и изобретательным на поле,

– сказал Мыколенко.

Напомним, Эвертон объявил о приобретении Виталия Мыколенко 1 января. Его трансфер обошелся "ирискам" более чем в 20 миллионов евро.

Украинец уже успел дебютировать за новую команду в матче Кубка Англии против Халл Сити. Он отыграл 120 минут и помог Эвертону получить путевку в 1/8 финала турнира.

Сегодня, 15 января, Николай может сыграть свой первый матч в АПЛ. Эвертон на выезде встретится с Норвичем, начало матча – в 17:00.