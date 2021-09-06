Мы заслуживали победы: Забарный недоволен ничьей с чемпионами мира

Украина в ярком матче расписала ничью со сборной Франции. По мнению защитника Динамо и "желто-синих" Ильи Забарного, наша команда вполне могла рассчитывать и на победу.

По мнению молодого футболиста, матч против чемпионов мира был очень сложным, но Украина достойно себя показала. "Желто-синие" при удачном стечении обстоятельств могли даже побеждать.

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Один из голевых моментов упустил сам игрок, ему не хватило технического исполнения.

Должен был забивать, но ударил под мяч. Мы разбирали Францию и видели свободные зоны на их флангах. Мы так и забили – через фланг. Выходили на поле побеждать и отдавали все силы. В атаке были моменты, но хотелось большего,

– сказал Забарный.

Наша команда довольна результатом, но для выхода на чемпионат мира придется очень постараться. В нашем активе 5 очков, столько же имеет Финляндия, у которой еще две игры в запасе. В рамках группового этапа отбора мы сыграем еще 3 матча – против финнов и дважды против Боснии и Герцеговины.