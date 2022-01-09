Мы обязаны пролистать эту страницу, – Ребров объяснил первое поражение в ОАЭ

Аль-Айн потерпел первое поражение в сезоне 2021/22. Команда Сергея Реброва проиграла прямому конкуренту в борьбе за чемпионство – Аль-Шарджи.

Специалист отметил, что его команда не сыграла на должном уровне и не выполнила план на игру. Аль-Айн быстро пропустил два гола, после чего не смог перевернуть игру.

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Аль-Шарджа одержала убедительную победу и сократила отставание от возглавляющего турнирную таблицу Аль-Айна. Украинский наставник понимает всю ответственность и не собирается терять чемпионство.

"Я хотел бы поблагодарить болельщиков Аль-Айна и уверяю, что мы прекрасно понимаем, что от нас требуется. В настоящее время мы обязаны пролистать страницу этого матча, и работать над анализом выступления должным образом. Сейчас все наше внимание сосредоточено на следующем матче в Кубке Президента", – сказал Ребров.