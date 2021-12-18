Мы должны были среагировать иначе, – Шевченко зол из-за поражения и бесхарактерности команды

В матче 18 тура Серии А Дженоа снова потерпела поражение. Обидчиком команды Шевченко стал Лацио.

По мнению Андрея Шевченко, его команде следует проявлять больше воли к победе. Команда остановилась уже после первого пропущенного гола, что привело к очередному поражению.

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"Почему я взбешен? Мы могли лучше справиться с некоторыми игровыми ситуациями. Команда сдалась после первой ошибки, так происходит в последних матчах. Могли лучше отреагировать на гол. Но мы пытались строить атаки из глубины, создавать моменты.

Мы много работаем над игрой внизу, у Дженоа был хороший план на игру. Не хватает уверенности в себе, с ней придут и результаты", – сказал Шевченко после игры.

Напомним, после прихода Шевченко Дженоа не добыла в чемпионате ни одной победы и добыла всего 1 очко в матче с Удинезе. Команда находится на предпоследнем месте таблицы и может вылететь в Серию В.