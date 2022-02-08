Муки Петракова: кто будет охранять ворота Украины в "шотландском" матче

24 марта состоится первый и сразу самый важный матч для сборной Украины в 2022 году. В Глазго "желто-синие" сразятся за право продолжить борьбу в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

На жеребьевку команде Петракова жаловаться грех – фортуна повернулась к нам лицом, отсеяв с нашего пути сборные Португалии и Италии, фаворитов практически в любом матче. Вместо этого удача подсунула нам крепкого "орешка" в форме сборной Шотландии.

Интересно Ребров продолжает чемпионское шествие – Аль-Айн не оставил шансов аутсайдеру

У тренерского штаба еще достаточно времени, чтобы подготовиться к выступлению, выбрать оптимальный состав и план на игру. Только одна позиция на поле не зависит от выбранного тренером формирования – вратарь. Поэтому мы попытаемся оценить шансы украинских киперов выйти в стартовой одиннадцатке на важный матч в Глазго.

К счастью, у Александра Васильевича много опций для выбора "номера 1". Среди основных кандидатов такие стражи ворот, как Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин и Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин и Денис Бойко. Как показывает опыт, Петраков предпочитает тех, кто находится в лучшем игровом тонусе. Конкуренция суровая, в ряды национальной команды на эту позицию обычно вызывают только трех вратарей, а защищать рамку ворот выпадает шанс только одному.

Из перечисленных фамилий аутсайдерами можно считать дублеров Динамо и Реала Дениса Бойко и Андрея Лунина, поскольку их игровое время по сравнению с другими кандидатами мизерно. Всех последующих претендентов следует оценить по нескольким показателям.

Игровая практика

Больше матчей – больше уверенности, а доверие тренера в команде свидетельствует об оптимальном тонусе голкипера. Победителем в данной номинации является Дмитрий Ризнык, который в УПЛ в этом сезоне провел 17 из 18 матчей – больше всего из нашего квартета. Лузером номинации можно назвать Андрея Пятова, проведшего всего 6 матчей в украинской лиге. Что касается Бущана и Трубина, то они отыграли 16 и 12 матчей соответственно. Но показатель Ризныка не так уж однозначен: в Ворскле у него нет мощного конкурента, в отличие от стражей ворот Динамо и Шахтера. В таланте Дмитрия никто не сомневается, но отсутствие конкурента изрядно подыгрывает ему в праве наигрывать минуты.

Психологическая стойкость

Матчи за национальную команду отличаются от матчей на клубном уровне, ведь моральное давление здесь тяжелее, и быть готовым психологически – очень важно.

Эта черта, в частности, приобретается с опытом, которого у Пятова предостаточно как в футболке Шахтера, так и за "желто-синих" (101 матч). В этом аспекте член гвардиец сборной Украины с поднятой головой вырывается в лидеры.

Бущан далеко не отстал, поскольку также провел много интенсивных и напряженных поединков за клуб (5 матчей в ЛЧ). Кроме того, все помнят его фантастическую игру на Евро-2020 и отбор на ЧМ-2022. Если бы не его сказочный сейв в поединке с боснийцами – о плей-офф можно было бы забыть.

Ризнык отыграл всего 45 минут в товарищеском матче против Болгарии, поэтому его шансы выйти на поле у Глазго очень туманны. Это же касается и Трубина – талантливому киперу не хватает опыта матчей, в которых дальнейшая судьба решается всего за 90 минут, и одна ошибка может стать роковой. 4 матча в текущем розыгрыше ЛЧ – хорошая школа, но для плей-офф отбора на Мундиаль ее может быть мало.

Логический анализ подсказывает, что в мартовских матчах основного голкипера национальной команды Александр Петраков будет выбирать среди двух кандидатов – Георгий Бущан и Андрей Пятов.

В рукаве динамовца есть еще один "козырь" – умение отдать первый пас. Против атакующей Шотландии это может стать жирным плюсом нашей команды, поскольку какая-то контратака может проскользнуть за спины кельтов и подарить нам забитый гол. А для победы в безжалостной дуэли может хватить даже одного момента.

Автор Роман Колодрубский