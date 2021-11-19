Недавно в комментарии Жозе Моуринью заявил, что у Шевченко есть все необходимые знания и таланты, чтобы стать тренером мирового уровня. Похоже, специалист не лукавил и действительно верит в потенциал украинца.

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Звездный португалец опубликовал в своем инстаграмме фотографии подготовки к поединку с Дженоа. Специалист подробно анализирует игру "грифонов" и не собирается недооценивать соперника.

Дженоа находится перед зоной вылета, поэтому первый матч во главе клуба станет для Шевченка экзаменом не только в психологическом, но и в турнирном плане.