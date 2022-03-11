Могут себе в жопу засунуть, – Зозуля о плакате фанатов Аталанты с Миранчуком и Малиновским

Болельщики клуба из Бергамо отметились неоднозначным поступком перед матчем с Байером. Они изобразили на плакате Руслана Малиновского и Алексея Миранчука, которые держатся за руки.

Российский легионер Аталанты, как и большинство тамошних спортсменов, не выражает своей позиции. Миранчук избрал тактику молчаливого одобрения действий земляков-террористов.

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Роман Зозуля однозначно отреагировал на полотно фанатов из Бергамо:

Они могут эти плакаты себе в жопу засунуть. Мы им никогда не простим этого.

Напомним, что Аталанта победила Байер со счетом3:2, а Малиновский записал в актив гол и два ассиста.

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