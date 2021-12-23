Минус лидер – Сассуоло хочет "ограбить" Шевченко

Дженоа для сохранения прописки в Серии А срочно нужно искать усиление. Кроме того, "грифонам" придется поработать, чтобы сохранить существующих лидеров.

Андрей Шевченко может потерять одного из ключевых игроков команды. Сассуоло охотится на вингера Мохаммеда Фареса.

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Сейчас 25-летний футболист сборной Алжира залечивает травму и еще не играл под руководством Шевченко. Сассуоло это не останавливает – клуб готов арендовать Фареса с правом выкупа.

Сам футболист тоже не прочь сменить прописку, ведь перспективы у Дженоа очень туманны. Команда борется за выживание и может понизиться в классе.

Взамен Сассуоло может отдать Дженоа защитника Гиоргоса Кирьякопулоса. Переговоры между клубами продолжаются.

В текущем сезоне Фарес успел сыграть 7 матчей, забить 2 гола и отдать 1 результативную передачу.