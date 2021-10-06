Минус десятки миллионов евро: как отсутствие Малиновского и Зинченко повлияло на сборную

Сборная Украины собралась для подготовки к октябрьским матчам отбора на ЧМ-2022. Запугать соперников своей стоимостью не получится.

Сейчас в распоряжении Александра Петракова 24 футболиста. По подсчетам портала Transfermarkt, стоимость сборной Украины составляет 125,3 миллионов евро.

Интересно Шевченко в Селтике: Цыганык раскрыл подробности сенсации

Таким образом, в среднем цена одного футболиста "желто-синих" составляет 5,22 миллиона евро. Ближе всего к этой сумме – Александр Караваев (5 миллионов евро).

Самым дорогим является Виктор Цыганков (25 миллионов евро), Роман Яремчук – на втором месте (17 миллионов евро), а "бронзу" делят Николай Матвиенко и Илья Забарный – 11 миллионов евро.

Наименьшая стоимость у дебютанта Александра Пихальонка - 500 тысяч евро.

Отметим, что Руслан Малиновский и Александр Зинченко, которые отсутствуют в заявке команды, вместе стоят 58 миллионов евро. Таким образом, без них стоимость нашей сборной упала примерно на треть.