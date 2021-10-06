Минус десятки миллионов евро: как отсутствие Малиновского и Зинченко повлияло на сборную
Источник:Команда№1
Сборная Украины собралась для подготовки к октябрьским матчам отбора на ЧМ-2022. Запугать соперников своей стоимостью не получится.
Сейчас в распоряжении Александра Петракова 24 футболиста. По подсчетам портала Transfermarkt, стоимость сборной Украины составляет 125,3 миллионов евро.
Интересно Шевченко в Селтике: Цыганык раскрыл подробности сенсации
Таким образом, в среднем цена одного футболиста "желто-синих" составляет 5,22 миллиона евро. Ближе всего к этой сумме – Александр Караваев (5 миллионов евро).
Самым дорогим является Виктор Цыганков (25 миллионов евро), Роман Яремчук – на втором месте (17 миллионов евро), а "бронзу" делят Николай Матвиенко и Илья Забарный – 11 миллионов евро.
Наименьшая стоимость у дебютанта Александра Пихальонка - 500 тысяч евро.
Отметим, что Руслан Малиновский и Александр Зинченко, которые отсутствуют в заявке команды, вместе стоят 58 миллионов евро. Таким образом, без них стоимость нашей сборной упала примерно на треть.Потери перед ключевым матчем: Мыколенко и Буяльский не сыграют с Финляндией