Милан громит новую команду Шевченко: класс Ибрагимовича, дубль сенсационного бразильца

Андрей Шевченко встретился с дорогой его сердцу командой. В матче с громкой вывеской победу праздновали "бывшие".

В самом начале поединка серьезно травмировался опытный защитник гостей Симон Кьяер. 32-летний игрок Милана покидал поле на носилках.

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Однако уже через пару минут "россонери" открыли счет. Златан Ибрагимович мастерски исполнил штрафной. А в компенсированное время к первому тайму миланцы удвоили преимущество. 30-летний Джуниор Мессиас, недавно дебютировавший за Милан и ставший героем СМИ из-за своей непростой дороги к признанию, головой отправил мяч в сетку.

Златан открывает счет / фото Getty Images

Во втором тайме бразилец оформил дубль. На этот раз он поразил угол ворот Сальваторе Сиригу. До завершения поединка генуэзцы не смогли оформить даже гол престижа. Пока Дженоа под руководством Андрея Шевченко все еще не может забить: 0-5 в трех матчах.

Чемпионат Италии, 15 тур

Дженоа – Милан 0:3

Голы: Ибрагимович, 10, Джуниор Мессиас 45+1, 61.