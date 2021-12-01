Хозяева открыли счет незадолго до перерыва. Примерная атака миланцев завершилась точным ударом Роберто Гальярдини.

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В начале второго тайма Интер удвоил преимущество. Удар Лаутаро Мартинеса рукой заблокировал поляк Якуб Кивиор – пенальти. Сам Лаутаро и реализовал одиннадцатиметровый.

Вскоре Тьяго Мотта заменил Виктора Коваленко. За чуть больше часа на поле украинец запомнился исполнением углового, после которого мог забивать Келвин Амиан. Львиную долю поединка Виктор действовал без мяча.

После поражения Специя остается на 17-й строчке с 11 очками. Как минимум до матча Дженоа Андрея Шевченко. У генуэзцев 10 пунктов.

Чемпионат Италии, 15 тур

Интер – Специя 2:0

Голы: Гальярдини, 36, Лаутаро Мартинес (с пенальти), 58.