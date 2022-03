Серия предматчевых мероприятий в знак солидарности с Украиной продолжается. На этот раз к поддержке нашей страны присоединился Эвертон.

Команда Виталия Миколенко принимала на "Гудисон Парк" низшелиговый Борхем Вуд. 22-летний украинец вслед за Александром Зинченко и Тарасом Качарабой, недавно капитанивших в Манчестер Сити и Славии, также получил статус капитана.

Кроме того, футболисты обеих команд вышли на поле с сине-желтыми флагами, а затем сфотографировались на фоне большого баннера с надписью "Imagine all the people, sharing all the world", что является известной фразой из легендарной песни Джона Леннона "Imagine".