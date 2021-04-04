Бывший защитник Динамо и сборной Украины Тарас Михалик рассказал, как перешел в Локомотив и как на него повлияла Революция Достоинства и война.

По словам Михалика, вариант с Локомотивом возник после общения с белорусским специалистом Леонидом Кучуком, а в Динамо он уже начал проигрывать конкуренцию.

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"Вариант с Локомотивом появился еще до Семина – команду должен был принять Кучук. Мы с ним встретились в Киеве, посидели, он сказал, что хочет видеть меня там. Они знали, что я хочу идти с Динамо – был такой момент в карьере, когда меньше играл, больше ошибался. Не скажу, что решающую роль сыграла конкуренция с Видой, просто знал, что мне нужно что-то менять – начал двигаться не в ту сторону, пошел спад.

Были и другие варианты, но встреча с Кучуком все решила. Хотя при нем я редко играл. Он говорил, что я играю в свой динамовский футбол, а у него другая игра – он играет в короткий пас. Только потом пришел Семин", – рассказал Тарас.

Также футболист вспомнил, как смотрел события Майдана и как хотел разрывать контракт с московским клубом.

"Когда еще был Майдан – я часто мог включить что-то у себя на планшете, а партнеры спрашивали: "Что ты это там включаешь?". Мне было интересно, что происходит в моей стране. Когда уже война началась – часто спрашивали, что и как . Потому что российское телевидение говорило одно, а спрашивали, как на самом деле.

Были моменты, когда накипело и хотел разрывать контракт – но советовали успокоиться и доиграть, мол, "что ты себе там найдешь, будешь заканчивать". Товарищи по команде поддерживали и говорили на эту тему: "Ты помогаешь, как можешь, а все остальное...", – добавил футболист.