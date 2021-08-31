Меня зовут Георгий: кипер Динамо и сборной Украины Бущан рассказал о забавной путанице с именем

Георгия Бущана партнеры по команде и пресса часто называют Жора, что футболиста вполне устраивает. Но довольно часто люди на улице не очень разбираются, с кем фотографируются или берут автограф.

Как рассказал голкипер, на улицах Киева его часто зовут Григорием. Это изрядно раздражает футболиста, поэтому он принципиально не откликается на чужое имя.

Интересно Трубин нацелился на Англию: голкипер сборной с детства мечтает о сильнейшем чемпионате в мире

Я раз и навсегда хочу сказать, что меня зовут Георгий. Почему-то в 70% случаев меня называют Григорий. Гриша и Жора – разные имена. Когда слышу на улице в спину кричат: "Григорий, Григорий", – принципиально не оборачиваюсь и не останавливаюсь для автографа или фотографии. Не обижайтесь,

– рассказал Бущан.

Напомним, что Бущан получил травму и не сможет помочь сборной Украины в матчах квалификации на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции.