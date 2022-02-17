Мехелен потерпел разгромное поражение и прервал победную серию – Швед не спас: видео

Команда Марьяна Шведа после трех побед подряд уступила Генку. Украинец также не смог продолжить результативную серию.

Марьян, оформивший в предыдущих трех турах два ассиста и гол, начал матч на скамейке запасных. Уже на старте встречи счет открыл 18-летний Люка Оен. На 26-й минуте положение гостей еще больше усложнилось из-за удаления Тибо Пейре. Впрочем, в начале второго тайма Мехелен отыгрался.

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И все же Генк смог дожать конкурента за еврокубки. Швед вышел на поле на 74-й минуте, когда его команда уступала 1:2. В конце встречи хозяева забили еще дважды и вплотную приблизились к Мехелену в турнирной таблице. У "малиновых" 42 пункта и 7 место, Генк расположился на 8 позиции с 41 очком. Правда, Марьян Швед и партнеры имеют одну игру в запасе.

Обзор матча

Чемпионат Бельгии, 24 тур

Генк – Мехелен 4:1

Голы: Оен, 5, Садик, 66, Бонгонда, 80, Онуачу, 86 – Куйперс, 46.