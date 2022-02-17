Мар'ян, який у попередніх трьох турах оформив два асисти і гол, розпочав матч на лаві запасних. Вже на старті зустрічі рахунок відкрив 18-річний Люка Оєн. На 26-й хвилині становище гостей ще більше ускладнилося через вилучення Тібо Пейре. Утім на початку другого тайму Мехелен відігрався.

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І все ж Генк зумів дотиснути конкурента за єврокубки. Швед вийшов на поле на 74-й хвилині, коли його команда поступалася 1:2. Наприкінці зустрічі господарі забили ще двічі та впритул наблизилися до Мехелена у турнірній таблиці. У "малинових" 42 пункти і 7 місце, Генк розташувався на 8 позиції з 41 очком. Щоправда, Мар'ян Швед та партнери мають одну гру в запасі.

Огляд матчу

Чемпіонат Бельгії, 24 тур

Генк – Мехелен 4:1

Голи: Оєн, 5, Садік, 66, Бонгонда, 80, Онуачу, 86 – Куйперс, 46.