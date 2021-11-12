Медиа неправильно все подали, все в порядке, – Малиновский о Петракове и возвращении в сборную

Несмотря на тотальное преимущество сборной Украины, товарищеский матч с Болгарией завершился ничьей. Одним из лучших в составе нашей команды был Руслан Малиновский, которого Александр Петраков снова вызвал в команду.

По мнению Руслана Малиновского, от матча против Болгарии нашим футболистам нужно взять только положительные эмоции. Да, команда не реализовала много моментов, но полностью доминировала на поле и создала много опасных ситуаций у ворот соперника.

Кстати Никогда не скажу, что нам не везет, – Петраков об игре лидеров, дебюте Ризныка и голах для Боснии

Также звездный футболист поблагодарил одесситов за поддержку и активность на трибунах.

Что касается его возвращения в сборную и конфликта с главным тренером Александром Петраковым, то Руслан дал понять – обсуждать ситуацию дальше нет смысла. Для него честь играть за сборную, а СМИ перекрутили обсуждение рабочих вопросов на свой лад.

Мы с Петраковым разговаривали на тему моего отсутствия. СМИ неправильно подали эту информацию. На самом деле, там ничего не было, рабочие моменты, которые потом подавали и продолжали, продолжали обсуждать. Ничего закрывать не нужно, все и так хорошо,

– заверил Малиновский.

Сейчас у каждого футболиста сборной мысли только о выходе на чемпионат мира-2022 все ответственно готовятся к матчу с Боснией, который состоится 16 ноября.

13 ноября между собой сыграют наши конкуренты в группе – Финляндия и Босния. От результата этого матча будет зависеть, какой счет нас устроит в Сараево.