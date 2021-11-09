Матч Украина – Болгария не покажут в прямом эфире на общедоступном канале: странная причина

Спарринг, который состоится в Одессе 11 ноября, не будут транслировать в привычном формате. Просмотреть вживую его можно будет только на канале "Футбол 1".

По крайней мере, так отмечено в телепрограмме канала "Украина", который традиционно транслирует матчи национальной команды в прямом эфире. В этот раз игру сборной покажут, однако в позднее время.

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Напомним, что поединок в Одессе между Украиной и Болгарией начнется в 19:30. В то же время трансляция матча на канале "Украина" запланирована на 23:20. В 19:00 стартует аналитический еженедельник "Сегодня", а в 20:10 начнется ток-шоу "Говорит Украина".

Встреча с Болгарией станет для команды Александра Петракова генеральной репетицией перед битвой с Боснией и Герцеговиной, которая состоится 16 ноября.