Матч плей-офф за выход на ЧМ-2022 между Украиной и Шотландией перенесен, – СМИ

Один из главных матчей года для "сине-желтых" не будет проведен в запланированную дату. Из-за российской агрессии сборная Украины не сыграет с Шотландией 24 марта.

Сообщается, что Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА с ходатайством о перенесении матча. Руководящие футбольные организации удовлетворили просьбу УАФ, о чем уже сообщили Шотландской ассоциации.

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Соответственно будет отложен и финальный плей-офф с участием победителей пар Шотландия – Украина и Австрия – Уэльс. УЕФА определит новую дату поединков за выход на чемпионат мира.

Напомним, что жеребьевка финальной части ЧМ-2022 запланирована на 1 апреля, а Мундиаль в Катаре стартует 21 ноября и завершится 18 декабря.

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