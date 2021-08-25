Марлос рассказал о семейных и физических проблемах: из-за них он "завязал" со сборной Украины

Недавно хавбек Шахтера Марлос, который принял украинское гражданство, попрощался с "желто-синими". К этому его побудило сразу несколько причин.

Как рассказал натурализованный бразилец, прощание со сборной Украины стало для него мучительным. Но вместе с тем в его жизни сейчас много событий, которые мешают показывать лучшую игру в желто-синей футболке.

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Я переживаю сложный период в жизни. У меня есть некоторые семейные проблемы с родными. Некоторые физические ограничения, сложности. Думаю, это именно тот момент, когда нужно подумать о себе, о клубе,

– сказал Марлос.

Футболист пообещал всегда поддерживать Украину и болеть за "желто-синих" во всех соревнованиях.

Марлос получил украинский паспорт в 2017 году, дебютировал в игре против Косово. В общем сыграл за Украину 26 матчей, забил 1 гол и отдал 6 ассистов.