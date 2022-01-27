Марлос перейдет в клуб своей мечты: переезд в США не состоится

Экс-игрок сборной Украины, похоже, определился с новой командой после ухода из Шахтера. Марлос возвращается в Бразилию.

Как сообщает бразильский журналист, полузащитник подпишет контракт с Атлетико Паранаэнсе. Срок действия соглашения – один год.

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Ранее Марлос заявлял о том, что отверг все возможные варианты, не продлил контракт с Шахтером и ждет приглашения Атлетико Паранаэнсе, команды из его родного штата Парана. В тот момент "красно-черные" не были заинтересованы в бывшем футболисте сборной Украины. Поэтому Марлос собирался играть в США.

Прошлый сезон Атлетико Паранаэнсе завершило на 14-й строчке бразильской Серии А.