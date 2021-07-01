Маркевич верит, что Украине по силам дойти до финала Евро-2020

Бывший тренер Металлиста и Днепра Мирон Маркевич доволен игрой команды Шевченко в матче против Швеции. По мнению специалиста, "желто-синие" могут замахнуться на самые высокие цели.

По мнению Маркевича, вся команда в противостоянии со Швецией сыграла на лучшем уровне, но особенно выделялись Ярмоленко, Зинченко и Степаненко.

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Также специалист верит, что Украине по силам пройти путь на Евро-2020 до самого конца.

Может ли Украина выйти в финал? Может, конечно. Каждый из четвертьфиналистов может выйти в финал, – убежден он.

Также он добавил, что жалеть Швецию нельзя, ведь соперник вышел с первого места в группе и также хотел нас победить.

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится 3 июля, начало в 22:00.