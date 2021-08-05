Маркевич получил предложение возглавить сборную Украины – специалист торгуется за срок контракта

Мирон Богданович Маркевич может стать главным тренером национальной сборной Украины. Специалист уже получил соответствующее предложение от УАФ.

Уже 9 августа исполком УАФ будет голосовать за нового тренера национальной сборной Украины. На кресло наставника "желто-синих" есть сразу несколько претендентов.

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Президент УАФ Андрей Павелко хочет видеть на тренерском мостике Мирона Маркевича. Тормозит переговоры позиция по продолжительности контракта: Павелко предлагает сделку лишь до конца 2022 года, Маркевич настаивает на трехлетнем контракте.

Если договориться с Маркевичем не удастся, работу предложат Алексею Михайличенко, который согласен на условия УАФ.

Какова ситуация с Сергеем Ребровым – пока не сообщается.