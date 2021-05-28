Маркевич может остаться в УАФ – его судьбу определит сборная на Евро-2020

Мирон Маркевич может остаться на своей должности в Украинской ассоциации футбола, если "желто-синие" удачно выступят на чемпионате Европы.

Договор 70-летнего Мирона Маркевича с УАФ завершается уже в этом июле. Согласно последнему уставу УАФ, ассоциация не может продлить контракт с функционером, которому исполнилось 70.

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Будущее Мирона Маркевича будет зависеть от того, как сборная Украины выступит на Евро-2020. В случае успеха команды Шевченко он сможет остаться на своем посту и после континентального первенства.

Напомним, Маркевич возглавляет комитет сборных УАФ с 2016 года. До этого он был главным тренером Карпат, Металлиста и Днепра.