Манчестер Сити Зинченко снова под угрозой дисквалификации из-за финансовых махинаций

Над Манчестер Сити снова нависли тучи проблем. "Горожан" подозревают в финансовых махинациях и несоблюдении финансового fair-play.

В течение последнего десятилетия финансовые отчеты Манчестер Сити получили несколько серьезных пробелов, из-за которых клуб может получить большие проблемы. В частности, сейчас клуб подозревают в подделке спонсорских соглашений за сезон 2011/12.

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Появилась информация, что "горожане" получили от Etihad 4 миллиона фунтов, но в отчете фигурирует сумма в 12 миллионов. Также летом 2014-го года человек, приближенный к делам клуба, прислал письмо, в котором утверждал, что 10-летний контракт на 340 миллионов фунтов самом деле финансируется через государственные структуры, а не компанией Etihad.

Таким образом горожане "раздували" свои финансовые показатели, чтобы соответствовать условиям финансового fair-play. Напомним, что в прошлом году за нарушение финансовых правил Манчестер Сити на 2 года дисквалифицировали из Лиги чемпионов, но благодаря апелляции вместо бана клуб получил крупный штраф.