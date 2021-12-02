На 22-й минуте Александр получил много пространства перед собой и отважился на дальний удар. И стоит сказать, что пробил по воротам с правой – Эмилиано Мартинес без проблем завладел мячом.

Читайте также Милан громит новую команду Шевченко: класс Ибрагимовича, дубль сенсационного бразильца

Но уже через пять минут Зинченко принял участие в голевой атаке. Фактически украинец отдал предголевой пас на Рахима Стерлинга, который с левого фланга отпасовал на Рубена Диаша. Передача англичанина оказалась не особенно комфортной, однако португалец пробил издалека и поразил цель!

А перед самым перерывом гости провели идеальную контратаку. Фернандиньо длинной передачей запустил по флангу Габриэла Жезуса, а тот прострелил на Бернарду Силву, который фантастически поймал мяч и пробил под перекладину.

Бернарду забивает / фото Getty Images

Вторая половина встречи началась с еще одного взятия ворот – на этот раз забили подопечные Стивена Джеррарда. Эшли Янг толкнул Зинченко, выпустившего мяч за лицевую линию. Штрафной? Нет, угловой, после которого Астон Вилла забила. Впрочем, за весь тайм больше хозяева забить не смогли.

Портал WhoScored оценил игру Александра пятой оценкой в команде – 7,19.

Чемпионат Англии, 14 тур

Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2

Голи: Уоткинс, 47 – Рубен Диаш, 27, Бернарду Силва, 43.