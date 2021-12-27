Манчестер Сити – Лестер: Зинченко получил самую низкую оценку за матч

Манчестер Сити устроил голевую феерию в матче с Лестером. "Горожане" одержали победу со счетом 6:3.

Украинский универсал провел на поле весь матч 19-го тура АПЛ. Впрочем, отличиться результативными действиями ему не удалось.

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Статистический портал SofaScore оценил Зинченко оценкой 6,2. Это самый низкий показатель в составе "горожан".

Отметим, в текущем сезоне Александр сыграл 7 матчей, на его счету 1 результативная передача.