Манчестер Сити – Лестер: Зинченко получил самую низкую оценку за матч
27 декабря 2021 , 12:30Читати новину українською
Источник:SofaScore
Манчестер Сити устроил голевую феерию в матче с Лестером. "Горожане" одержали победу со счетом 6:3.
Украинский универсал провел на поле весь матч 19-го тура АПЛ. Впрочем, отличиться результативными действиями ему не удалось.
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Статистический портал SofaScore оценил Зинченко оценкой 6,2. Это самый низкий показатель в составе "горожан".
Отметим, в текущем сезоне Александр сыграл 7 матчей, на его счету 1 результативная передача.