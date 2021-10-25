Малиновский вернулся и другие сюрпризы, – Петраков назвал заявку на решающую игру против Боснии

16 ноября сборная Украины проведет последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Главный тренер "желто-синих" Александр Петраков определил исполнителей, которые будут бороться за путевки на Мундиаль.

Всего в лагерь национальной команды Петраков вызвал 25 футболистов. Среди них есть Руслан Малиновский, с которым тренер уладил конфликт, а также полузащитники Денис Гармаш и Виктор Коваленко.

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Заявка сборной Украины на матч против Боснии

Голкиперы: Пятов, Бущан, Ризнык.

Защитники: Караваев, Миколенко, Забарный, Тимчик, Матвиенко, Кривцов, Соболь, Качараба.

Полузащитники: Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Буяльський, Зинченко, Малиновский, Зубков, Коваленко.

Нападающие: Яремчук, Довбик, Сикан, Гармаш.

Отметим, что 11 ноября Украина в Одессе сыграет товарищеский матч против Болгарии.

Для завоевания путевок в плей-офф отбора на ЧМ-2022 "желто-синим" нужно побеждать боснийцев.