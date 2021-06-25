Малиновский в топе игроков Евро-2020 по опасным моментам

25 июня 2021 , 13:39
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Источник:

Squawka

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский пока не отметился голами на континентальном первенстве. Но цифры говорят о том, что именно он создает наибольшее количество опасных моментов у ворот соперника.

Больше всего опасных моментов на матчах Евро-2020 создали Кевин де Брюйне (Бельгия), Давид Алаба (Австрия), Пьер-Эмиль Хьойберг (Дания) и Эндрю Робертсон. В активе каждого создание 9 опасных моментов.

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На 5 месте оказался Руслан Малиновский, который создал 8 возможностей для взятия ворот.

В рейтинге голевых шансов Руслан также занял 5 место с показателем в 3 балла.

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Автор: Ярослав Сиваківський