Малиновский в топе игроков Евро-2020 по опасным моментам
25 июня 2021 , 13:39Читати новину українською
Источник:Squawka
Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский пока не отметился голами на континентальном первенстве. Но цифры говорят о том, что именно он создает наибольшее количество опасных моментов у ворот соперника.
Больше всего опасных моментов на матчах Евро-2020 создали Кевин де Брюйне (Бельгия), Давид Алаба (Австрия), Пьер-Эмиль Хьойберг (Дания) и Эндрю Робертсон. В активе каждого создание 9 опасных моментов.
Интересно Ярмоленко – в символической Fantesy сборной группового этапа Евро-2020
На 5 месте оказался Руслан Малиновский, который создал 8 возможностей для взятия ворот.
В рейтинге голевых шансов Руслан также занял 5 место с показателем в 3 балла.