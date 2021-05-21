Малиновский стал игроком месяца в Серии А

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский набрал великолепную форму и покоряет итальянский чемпионат.
Серия А определила лучшего футболиста по итогам мая. Им стал украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский.
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Награду футболист получит 23 мая перед матчем с Миланом. Отметим, что в прошлом месяце награду получил одноклубник Руслана Луис Муриель.
В текущем сезоне Малиновский сыграл в 42 матчах, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.
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