Малиновский – в сборной тура Серии А

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский забил красавец-гол в матче против Интера и показал яркую игру. Статистические порталы единогласно признали его лучшим игроком матча.

Мощный матч Малиновского против Интера заставил заговорить об украинце всю Италию. Кроме того, футболист попал в символическую сборную 6 тура Серии А.

Интересно Малиновский шокировал Интер своей игрой – миланцы хотят во что бы ни стало приобрести украинца

Ювентус, Аталанта, Дженоа, Лацио и Наполи делегировали по два представителя в команду тура. Один игрок представляет лишь Милан – им стал Пьер Калюлю.

Напомним, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков не вызвал Руслана Малиновского на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира в Катаре.