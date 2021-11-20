Малиновский против Коваленко: заявка на сенсацию, ливень голов, фирменный мяч от Руслана: обзор

Результативный поединок с участием наших земляков завершился победой Аталанты над Специей (5:2). Украинцы вместе находились на поле всего в течение 4 минут.

Коваленко и Малиновский получили от своих тренеров разные роли. Если Виктор вышел в старте, то Руслан начал игру на скамейке запасных.

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Уже на 11-й минуте гости открыли счет. После ошибки Хуана Муссо первым на добивании оказался М'Бала Нзола. Однако неожиданный результат Специя не удержала. Еще до перерыва Аталанта забила трижды.

На 60-й минуте на поле вышел Малиновский, а на 64-й Тиаго Мотта снял с игры Коваленко. В конце встречи снова произошел размен голами. Сначала забил Луис Муриель, а затем он ассистировал Малиновскому, который точно пробил из-за пределов штрафной. Классика! Последнее слово было за гостями. Дубль оформил анголец М'Бала Нзола.

Победа позволила Аталанте сохранить темп и набрать 25 очков. Специя снова может опуститься в зону вылета с 11 очками, если завтра Дженоа выиграет в дебютном матче Андрея Шевченко.

Обзор матча

Чемпионат Италии, 13 тур

Аталанта – Специя 5:2

Голы: Пашалич, 18, 41, Сапата, 38 (с пенальти), Муриель, 83, Малиновский, 89 – М'бала Нзола, 11, 90+1.