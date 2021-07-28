Малиновский прошел тесты после операции, Коваленко вернулся в общую группу Аталанты

Украинские полузащитники Аталанты Руслан Малиновский и Виктор Коваленко готовы проходить подготовку к сезону 2021/22. Футболисты после травм готовы тренироваться в общей группе.

Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко восстановился от повреждения и тренируется вместе со всей командой под наблюдением Джан Пьеро Гасперини.

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Руслан Малиновский, который недавно перенес операцию по удалению грыжи, резом с новичком команды Джузеппе Пеццеллой и Ремо Фройлером прошли индивидуальные тесты.

Отметим, что первый тур Серия А состоится 21 августа. Малиновский должен успеть вернуться в основную обойму бергамасков, а Коваленко, скорее всего, в ближайшее время отправится в аренду, где проведет сезон 2021/22.