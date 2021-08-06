Малиновский продолжает индивидуальные тренировки: когда он вернется на поле

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский продолжает реабилитацию после операции по удалению грыжи. Сейчас футболист тренируется отдельно от команды.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский проводит тренировку на поле и в тренажерном зале. К занятиям с общей группой футболист, которому 8 июля сделали операцию, пока не готов.

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Сезон Серии А стартует 22 августа, бергамаски в первом туре сыграют с Торино. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини надеется, что Руслан сможет помочь команде в этом матче.

Напомним, Малиновского долго беспокоила грыжа, но он отказывался от хирургического вмешательства, чтобы сыграть на Евро-2020. Проявить себя наилучшим образом на континентальном первенстве Руслан не сумел из-за дискомфорта.

Украине удалось пробиться в 1/4 финала Евро-2020, где "желто-синие" проиграли Англии со счетом 0:4. Малиновский на матч с британцами не попал даже в заявку.