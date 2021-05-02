В середине первого тайма гости остались в меньшинстве. Голкипер Аталанты Пьерлуиджи Голлини заблокировал нападающего хозяев Джереми Бога и увидел перед собой красную карточку.

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Однако уже через десять минут гости открыли счет. Руслан Малиновский в касание вывел на ударную позицию Робина Госенса, а тот мощно пробил! В последних семи турах украинец не покидает поле без результативных действий – 4 гола и 5 ассистов.

Еще до перерыва Малиновский мог оформить вторую голевую передачу, однако мяч в воротах Сассуоло после подачи Руслана оказался с нарушением правил – офсайд.

Вторая половина началась для Аталанты с капитуляции. На 50-й минуте Рафаэль Толои сбил Хамед Траоре в штрафной. Пенальти реализовал Доменико Берарди.

Аталанта могла вырвать победу в концовке. На 75-й минуте Марлон привез пенальти за фол против Луиса Муриеля и был удален с поля. Однако сам пострадавший ошибся и не сумел пробить голкипера. Ничья, которая короновала Интер – впервые с 2010 года миланцы стали чемпионами Италии.

Голевой пас Малиновского

Чемпионат Италии, 34 тур

Сассуоло – Аталанта 1:1

Голы: Берарди (пен.), 52 – Госенс, 32.