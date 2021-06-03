Малиновский оценил готовность Украины к матчу с Северной Ирландией

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от спарринга с Северной Ирландией в рамках подготовки к Евро-2020.
По мнению Малиновского, команда находится в хороших кондициях, поэтому футболисты готовы продемонстрировать все наработки.
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Отработали некоторые моменты, которые будем использовать в игре с Северной Ирландией. Были неплохие нагрузки, они чередовались с легкими тренировками. Думаю, тренерский штаб специально так распределил работу, чтобы мы подошли к игре в хорошем состоянии, – сказал Руслан.
Товарищеский матч между Украиной и Северной Ирландией состоится уже сегодня, 3 июня, в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.Реброву – 47: маэстро ключевых голов бил Россию и мстил Словении – раритетные фото и видео