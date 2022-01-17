Малиновский не имеет сертификата о вакцинации – украинец пропустит еще один важный матч

Аталанта расписала нулевую ничью с миланским Интером. Украинский хавбек Руслан Малиновский не попал даже в заявку команды.

Как сообщают СМИ, лидер Аталанты Руслан Малиновский еще не имеет зеленого сертификата о вакцинации. По правилам Серии А, без него участвовать в матчах чемпионата и Кубка запрещено.

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Малиновский уже получил первую дозу вакцины, но разрешение играть получит только через 15 дней после процедуры. Таким образом Руслан не сможет помочь команде в выездном матче против Лацио, который состоится 22 января.

В текущем сезоне Серии А Малиновский принял участие в 18 матчах, забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи. Аталанта находится на 4-м месте в турнирной таблице. Расстояние от Наполи составляет 1 очко, от Милана – 6, а Интер оторвался от бергамасков на 8 зачетных пунктов.