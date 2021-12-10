Малиновский – в команде лучших в групповом этапе Лиги чемпионов
10 декабря 2021 , 12:32Читати новину українською
Источник:WhoScored
Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский вышел на замену в матче против Вильярреала. Этого времени ему хватило, чтобы забить гол и стать одним из лучших на поле.
Статистический портал WhoScored назвал свою версию команд групп Лиги чемпионов. В команде группы F нашлось место и для украинского хавбека Руслана Малиновского.
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За время группового этапа ЛЧ Руслан сыграл 5 матчей и забил 1 гол. Его оценка составила 7,1.
Напомним, Аталанта заняла третье место в группе F и продолжит свой путь в Лиге Европы.