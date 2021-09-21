Малиновский ассистом помог Аталанте добыть важную победу: эффектное видео

Украинец вышел в старте бергамасков и сыграл 63 минуты. Его команда победила Сассуоло со счетом 2:1.

Одна из первых атак хозяев завершилась взятием ворот. Руслан Малиновский сильно и прицельно прострелил с правого фланга. Пасом украинца воспользовался Робин Госенс, который отправил мяч в цель.

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Вскоре счет удвоил Давиде Дзаппакоста. Руслан снова принял участие в зародыше голевой атаки, которую завершали Дуван Сапата и Дзаппакоста. Впрочем, перед самым перерывом Берарди сократил отставание. Но на большее Сассуоло не хватило.

Стоит добавить, что портал WhoScored наградил Малиновского оценкой 7,57. Это второй лучший результат среди всех игроков после Дзаппакосты, у которого 7,80.

Победа позволила Аталанте существенно подняться вверх в турнирной таблице – 10 очков и промежуточное четвертое место.

Видео гола Малиновского

Чемпионат Италии, 5 тур

Аталанта – Сассуоло 2:1

Голы: Госенс, 3, Дзаппакоста, 37 – Берарди, 44.