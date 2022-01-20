Лунин заручился поддержкой высших сил – украинец чудом не пропустил с метра
20 января 2022 , 20:48Читати новину українською
Источник:твиттер Fernando Palomo ESPN
Украинский голкипер Реала проводит второй матч в сезоне. Из-за проблем со здоровьем у Тибо Куртуа он вышел на кубковый матч против Эльче.
Украинец был близок к тому, чтобы первым пропустить гол, хотя его команда владеет преимуществом. Впрочем, в ситуацию вмешалась удача.
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Марсело провалился и оставил свой фланг, через который Эльче провел стремительную контратаку. Лунин прикрывал ближнюю штангу, поэтому не мог помешать прострелу. К счастью для украинца, Гвидо каким-то чудом примудрился с метра попасть в перекладину.
Преимущество Реала в счет на табло не воплотилось, после первого тайма – 0:0.