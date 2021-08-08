Лунин выдал сказочный матч против Милана: "сейв Супермена" и ворота на замке

Реал с Миланом в товарищеском матче сильнейшего не выявили. "Сухой" матч стал заслугой и украинского голкипера Андрея Лунина.

Товарищеский матч

Милан – Реал – 0:0

Нереализованный пенальти: Бэйл, 41

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Место в стартовом составе на матч против Милана Карло Анчелотти доверил звездному Куртуа, который вернулся из отпуска после Евро-2020. Также в составе "сливочных" дебютировал Давид Алаба.

В первом тайме команды обменялись острыми выпадами, лучшим из которых было право Реала на пробитие пенальти. Прекрасную возможность отличиться упустил Гарет Бэйл.

На второй тайм Реал вышел сразу с несколькими заменами, а место в воротах занял Андрей Лунин. Именно его сейв после удара Браими Диаса стал одним из самых ярких моментов матча. Украинский голкипер еще несколько раз вступал в игру и сумел удержать свои владения на замке. Партнеры Андрея "размочить" счет не сумели, в итоге – нулевая ничья.