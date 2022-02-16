Лунин выдал безумный двойной сейв – пресс-служба УЕФА в восторге от украинского таланта

Украинский голкипер Андрей Лунин демонстрирует, что не зря находится в мадридском Реале. Несмотря на отсутствие игровой практики талант находится в отличной форме.

Перед игрой с ПСЖ на "Парк де Пренс" Андрей Лунин проявил свое вратарское мастерство. Сейвы украинца попали под объективы работников УЕФА.

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Талантливый вратарь ярко парировал два удара Асенсио. Сначала испанец пробил из-за пределов штрафной – Лунин среагировал. Серхио попытался поразить ворота со второй попытки, но Лунин быстро оказался на ногах и сумел отразить второй мощный выстрел.

Напомним, в текущем сезоне Андрей сыграл всего два матча в Кубке Испании. Скорее всего, в следующем сезоне Реал отдаст украинца в аренду, чтобы талант развивался благодаря игровой практике.