Лунин сыграл за Реал: первая победа, бегство от дежавю и ложка дегтя: видео пропущенного гола

Андрей Лунин провел второй официальный поединок за Реал. Как и год назад, наш вратарь противостоял Алькояно в 1/16 финала Кубка Испании. На этот раз мадридцы избежали неприятной сенсации.

Хозяева принялись проверять реакцию Лунина уже на первых минутах. Сначала Андрей перевел мяч на угловой после хитрого удара под перекладину. А розыгрыш корнера едва не стал роковым. Ворота мадридцев спас Эдуарду Камавинга, оказавшийся на пути мяча. Казалось, Лунин ситуацию уже не контролировал.

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В течение всего первого тайма украинец качественно выполнял свою работу, однако немного нервничал. Проявлялось это в неточных передачах и вводе мяча. А перед самым перерывом забил Реал. Эдер Милитао воспользовался ошибкой обороны и 42-летнего голкипера Хосе Хуана Фигуэйраса и головой поразил цель.

Во втором тайме представителю третьего дивизиона удалось восстановить паритет. Дани Вега убрал двух оппонентов и пробил под перекладину. Лунин начал заваливаться до удара, кончиками пальцев мяча коснулся, но не спас.

Сценарий встречи ужасно пугал дежавю. 20 января прошлого года Реал уже играл против Алькояно в Кубке и уступил. На гол Эдера Милитао (как и сейчас) андердог ответил дважды и выбил мадридцев из турнира. Такова была единственная до сегодня официальная игра Лунина за "галактикос".

Однако Асенсио, а затем Иско (с курьезной помощью голкипера Алькояно) успокоили своих болельщиков голами и принесли победу гостям. Реал взял реванш у неловкого соперника.

Видео пропущенного гола Андреем Луниным

Кубок Испании, 1/16 финала

Алькояно – Реал 1:3

Голы: Дани Вега, 66 – Эдер Милитао, 39, Асенсио, 76, Хосе Хуан (автогол), 78.