Лунин сыграл за Реал с капитанской повязкой – важный сигнал для украинца

Реал расписал ничью в товарищеском матче против Райо Вальекано. Свое игровое время получил и украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, который провел на поле весь матч.

Товарищеский матч

Реал Мадрид – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Иско (пен) – Чуст (АГ)

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Украинский голкипер Реала Андрей Лунин стал единственным игроком королевского клуба, который провел на поле весь матч против Райо. К сожалению, сохранить ворота сухими ему не удалось – Чуско записал на свой счет автогол.

Впрочем, этот матч запомнится Андрею надолго – второй тайм Лунин провел на поле с капитанской повязкой.

Напомним, Овьедо хотел арендовать Лунина, но Андрей решил остаться на Сантьягу Бернабеу и бороться за место в основе со звездным Куртуа.