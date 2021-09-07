Лунин преодолел COVID-19: украинский талант снова тренируется с Реалом – яркие фото

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин снова в обойме Карло Анчелотти. Украинец снова тренируется после того, как болел COVID-19.

Около двух недель назад Лунин сдал положительный тест на коронавирус. Реал изолировал футболиста в отеле, возле него всегда был врач.

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Впрочем, Андрей не отдыхал и как мог поддерживал форму. Сейчас украинец вполне здоров и вернулся в общую группу Реала.

Следующий матч "сливочные" сыграют против Сельты 12 сентября.