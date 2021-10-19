Лунин не чувствует ритм игры, – звездный Модрич сочувствует украинцу и выразил ему поддержку

Андрей Лунин в поисках игровой практики готов сменить клуб. После таких новостей в СМИ тренер и игроки Реала начали выражать свое восхищение украинским голкипером.

Лунину трудно выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа. Бельгиец находится на пике карьеры и является одним из лучших в мире.

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Впрочем, в Мадриде верят, что Лунин – очень талантливый голкипер, которому надо продолжить работать над собой и ожидать своего шанса. Такого мнения придерживается и обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич.

Лунин – замечательный парень, очень трудолюбивый. Он очень много работает на тренировках. Знаю несколько примеров, чтобы футболисты так много работали над собой. Понимаю, насколько ему тяжело, он не имеет игровой практики, не чувствует ритм игры. Смотря на работу, которую он делает, надеюсь, у него будет шанс, и он его использует,

– сказал Модрич.

Напомним, Лунин в Реале с 2018 года, но сыграл за "сливочных" лишь один официальный матч. Тогда команда Зидана сенсационно проиграла скромному Алькояно и вылетела из Кубка Испании.